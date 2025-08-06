Svetli način
Kje se konča solidarnost in začne osebna odgovornost v gorah?

Bohinj, 06. 08. 2025 20.00 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Denis Malačič
Za gorskimi reševalci v Bohinju je eden najbolj napornih dni v letošnjem poletju. Štiri intervencije, od poškodb na planinskih poteh do iskanja izgubljenih kolesarjev. Rešili so skupaj šest oseb. Medtem, ko slovenski policisti in reševalci znova dokazujejo svojo predanost in pripravljenost pomagati v vsaki situaciji, pa so v Italiji že uvedli prakso, kjer neodgovornost v gorah lahko pomeni visoko denarno kazen. Bi morali tudi pri nas resneje razmisliti o odgovornosti posameznikov v naravi?

