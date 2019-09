Za kako veliko odbojkarsko evforijo so poskrbeli naši fantje dokazujejo kolone na Petrolovih bencinskih servisih takoj po tekmi, ko so vstopnice za četrtkovo polfinalno tekmo šle za med. Spletna stran Eventima se je zaradi prevelikega navala že 10 minut po koncu obračuna z Rusijo sesula. Vstopnice so šle tako hitro, da so morali prodajo celo ustaviti.

