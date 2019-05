Kje se začne sreča in kaj nas naredi srečne?

Zakaj nas vedno bolj izpopolnjena tehnologija, družbena omrežja in ostala sodobna zabava ne napolnijo z občutkom, ki smo ga tako željni? Pogovarjali smo se s Hanan Selim, ki je v mednarodnem svetu poznana kot 'farmacevtka prihodnosti', in Richardom Williamsom, Princem Ea. Vsak iz svojega zornega kota vidita in pristopata k sreči. Skupna nit obeh pa je, da se sreča kuje na individualni ravni, v nas samih.

Dr. Hanan Selim prihaja iz Dubaja. Takoj na začetku pogovora je ponosno povedala, da imajo v Združenih arabskih emiratih ministrstvo za srečo in dobro počutje. Želela je izpostaviti, da so v njeni državi spoznali, kakšne razsežnosti in pozitivne učinke imata zadovoljstvo ter zdravje ljudi – tako fizično kot psihično. Zavedajo se, da če želijo, da bodo gospodarstvo, država ali celo svet napredovali, rastli, morajo stopiti korak nazaj, na individualno raven.

S Hanan Selim smo se pogovarjali na Mednarodnem forumu za vladno komunikacijo v Šarjahu. FOTO: 24ur.com

Hanan Selim je diplomirala iz doktorskih programov klinične farmacije. Ima 25 let izkušenj na področju zdravstvenih storitev. Študirala je tudi številne alternativne zdravstvene metode. Ko je začela združevati različne metode: zdravljenje z energijo, čuječnost in vizualizacijo s svojo obsežno zdravstveno izkušnjo, je opazila, da so se njeni osebni in profesionalni rezultati občutno izboljšali. V 10 mesecih je izgubila 30 kilogramov, rešila je zakonsko zvezo, svoje finance in zdravje. Zdaj z nasveti pomaga ljudem in organizacijam.

Tudi Selimova je podobnega mnenja, da se vse začne pri posamezniku. Kot farmacevtka prihodnosti meni, da imamo ljudje v sebi velike potenciale, ki jih lahko izkoristimo, preden posežemo po zunanjih virih, kot so na primer droge, diete, družbeni mediji … Če hočeš biti uspešen, se moraš vkovati v vlogo uspešnosti, če hočeš biti zdrav, se moraš prilegati v 'škatlo zdravja', kot jo zapoveduje družba. Vendar ne gre samo za to, kar narekujejo družbene norme. Zazreti bi se morali na individualno raven, je poudarila. V njeni državi se torej zavedajo pomembnosti uma oziroma mentalnega zdravja, zato ustanavljajo organizacije, ki se posvečajo posamezniku in spodbujajo zdrav življenjski slog kot del družbene kulture. "To nam naj bi dalo zagon ob kakršnih koli padcih, na primer v gospodarstvu. Saj veste, odstotki, o katerih se govori: 52 odstotkov ljudi v službi ni srečnih, a opravljajo svoje delo. Kar je zelo žalostno, saj 70 odstotkov svojega dnevnega časa preživimo na delovnem mestu," je izpostavila problematiko. Ob tem je znova poudarila, da je pomembno, da se vrnemo k posameznikom, analiziramo njihov um in jim ponudimo tehnike in orodja za dobro mentalno zdravje ter predvsem ozaveščenost: "Menim, da je ozaveščenost 50 odstotkov uspeha katerega koli cilja, ki ga skušamo doseči. In to seveda dosežemo skozi izobraževanje."

Sreča je obzorje, ki ga dosegamo sami, zato se zavedajmo stvari, ki smo jih dobro opravili, meni Hanan Selim. FOTO: Shutterstock

Leta 2014 se je princ Ea preusmeril z glasbe na ustvarjanje motivacijskih in inspirativnih filmov ter posvetil pozornost vsebini izgovorjenih besed. Njegovi videoposnetki na YouTubu so prejeli več kot dve milijardi pogledov. V njih govori o več temah: okoljevarstvu, rasah, ravnotežju med delom in zasebnim življenjem ter duhovnosti.

'Trenutni izobraževalni sistem ni učinkovit' Da imata ozaveščenost in izobraževanje veliko vlogo pri osebnem razvoju posameznika in pri njegovi motiviranosti, se strinja tudi Richard Williams, bolj znan kot Princ Ea. Umetnik ameriške besede, pesnik, raper in filmar, ki poudarja pomen ravnotežja med delom in zasebnim življenjem ter spodbuja ljudi, naj sledijo svojim strastem, je na drugi strani kritičen do šolskega izobraževalnega sistema. Meni, da ni učinkovit in da bi se morali vprašati, od kod beseda izobraževati pravzaprav izvira. Izhaja iz grške besede, ki pomeni izvabiti, ustvarjati, je pojasnil: "Gre za nekaj, kar izhaja iz človeka, in ne pomeni, da trpamo stvari v njegovo glavo, da bo pripravljen na izpit, po enem tednu pa bo že vse pozabil. To je nesmiselno, nikomur ne prinaša nič dobrega, je izguba časa," je poudaril in dodal, da bi se morali vrniti k bistvu izobraževanja, saj bi bil svet zato lahko mnogo lepši. Talentov je namreč veliko, priložnosti pa ne. Zato bi jih morali sprejeti. "Menim, da bi bilo lahko zdravilo za raka v možganih nekega 'mulca' v zadnji vrsti učilnice točno ta trenutek, ki ni zaposlen s telefonom ali Snapchatom. Zato moramo prisluhniti 'mulcu' kot posamezniku in poskušati razumeti, da lahko njegov talent prenesemo svetu,"je ponazoril.

Pri poklicih prihodnosti bosta ključni kreativnost in sposobnost prilagajanja, meni Princ Ea. FOTO: 24ur.com

Danes princ Ae predava na konferencah po svetu. Srednješolce in študente pa poučuje o samorazvoju, o strasteh, ki jim naj sledijo in pomenu motiviranosti v razredu.

Potencial je v kreativnosti A ob tem se postavlja vprašanje, kako usmeriti otroke? Kaj naj jim starši svetujejo, da bodo hodili po pravi poti oziroma da bodo našli svoje potenciale? Danes namreč mnogo poklicev sploh ne obstaja več, trendi se hitro obračajo. Princ Ae priznava, da je to dobro vprašanje. Po njegovem mnenju bi se morali osredotočiti na mehke veščine, kot sta na primer kreativnost in sposobnost prilagajanja čemur koli nam stopi na pot. Ne moremo namreč vedeti, kaj nam bo prinesla prihodnost čez dve, pet ali deset let. "Te veščine bodo vedno imele vrednost. Še posebno zato, ker vse več poklicev postaja avtomatiziranih. Potrebovali bomo več kreativnosti in modrosti, da bomo skrbeli za naš planet in ga naredili takšnega, kot je lahko," je izrazil svoj vidik. Kreativnost je namreč spretnost transformacije, ki se lahko uporabi v vsaki industriji in jo lahko dvigne na nivo, do katerega se lahko povzpne. Poleg tega pa se je da naučiti, z njo se ne rodiš, je poudaril.

Healologija temelji na prepričanju, da je duševno zdravje neposredno povezano s telesnim zdravjem in srečo.

'Vsako jutro štejte nazaj od sto do ena' Hanan Selim je avtorica, mednarodna govornica in ustanoviteljica sistema healologije za zdravljenje kriz med človeškim umom in telesom. Zagovarja preventivno medicino življenjskega sloga, saj meni, da lahko ta pristop izkorenini globalne bolezni, ki izvirajo iz nezdravega načina življenja. V repertoarju znanj ji zato ne zmanjka nasvetov za dobro psihično in telesno ravnovesje, ki se odlično obnesejo tudi na delovnem mestu. Zato nas je zanimalo, kako ga lahko dosežemo? Ali obstajajo preproste tehnike? Selim se je ob našem vprašanju prisrčno nasmehnila in hitela svetovati: "Ljudje imamo različne možganske valove – alfa, beta, gama, delta … Skozi znanost vemo, da nam alfa valovi pomagajo ostati osredotočeni, zato jih ponavadi uporabljamo tekom dneva. Torej, nasvet, ki ga lahko povem vašim državljanom in je tudi eden od nasvetov, ki ga dam svojim strankam, je, da takoj, ko se zjutraj zbudite, štejte nazaj od sto do ena. To ohranja visoko aktiviranost alfa možganskih valov, kar omogoča, da boste čez dan bolj osredotočeni, učinkoviti in dosegli boste tisto, kar boste želeli doseči tisti dan. To pa vas bo pripravilo tudi na stvari, ki jih boste želeli doseči na primer čez pol leta," je pojasnila, ob tem pa izpostavila, kako smo ljudje pogosto naravnani. Ko pogledamo na problem, ga vidimo kot ogromnega in iščemo velikanske rešitve. Zato so njeni nasveti za dobro zdravje in um zelo preprosti, imajo pa velik učinek v vsakodnevnem življenju.

Ravnovesje med telesnim in psihičnim zdravjem se odraža tudi v službi - lažje dosegamo zastavljene cilje. FOTO: Shutterstock

Selimova ima pri svojem delu cilj, da bi vsi vedeli, da lahko svoje življenje obrnejo s pravo miselnostjo in z njenimi enostavnimi, a močnimi metodam. Te inovativne metode imenuje: nasveti za zdravje in um. Želi pomagati ljudem, da bi izboljšali možgansko moč, energijo in vrhunske dosežke, s čimer bi pridobili konkurenčno prednost in dosegli svoj potencial.

A sreča ni povezana samo z zadovoljstvom v službi, ampak tudi z zdravim načinom življenja, ki vključuje zdravo hrano. Selimova se dotika problemov, ki jih lahko prinesejo sodobne 'moderne' diete in prehranska dopolnila … Zakaj pogosto ne delujejo oziroma se po njih še bolj zredimo? Ponovno je opozorila, da se pogosto radi ograjujemo s stvarmi, ki jih zapovedujejo družbene norme."Še enkrat. Imamo škatlo, ki jo imenujemo idealna telesna teža, ki pa nujno ne ustreza našemu metabolizmu, telesni strukturi ali zdravju. Radi bi bili zdravi, kajne? Radi bi bili v formi. Celo pri terminologiji ne želite uporabljati izraza 'izgubljanje teže', ampak želite biti v formi, kajne? Torej, že sama terminologija ustvarja velike razlike v naši zavesti uma. Želite še en nasvet? Nikoli se ne poskušajte ograditi s kakršno koli dieto ali 'škatlo'. Izberite to, kar deluje pri vas," je priporočila. Veliko ljudem je namreč uspelo izgubiti težo brez določenih diet. Rezultate so dosegli zato, ker je bil njihov um pripravljen."Zavest ima program, zato lahko dosegamo rezultate," je poudarila. Kaj digitalizacija prinaša v politiko in kaj v življenje ljudi? Digitalizacija je dodobra prevetrila komunikacijske vode na političnem področju. Včasih se zdi, da politiki kar tekmujejo, kdo bo ubral bolj unikaten način nagovarjanja oziroma komuniciranja z državljani, pa čeprav se morda ta "unikaten način" na koncu izkaže kot ne ravno posrečen. Še več, postavljajo se vprašanja, kje je meja dobrega okusa, kaj je sprejemljivo, kaj žaljivo? Ali vlade spoštujejo svoje državljane? Ali izbirajo prava sredstva, orodja pri komunikaciji z njimi?

Richard Williams je prepričan, da je današnja ameriška vlada naredila veliko premikov v načinu komuniciranja. Meni, da na žalost želi prikazati, kot da dela z ljudmi in za ljudi ter da z njimi popolnoma sodeluje: "Kot drugo pa menim, da vlada v resnici sploh ne obstaja. To idejo bi morali najprej razumeti, preden bi lahko zares naredili spremembe. Vlada so ljudje, vlada je občutek človeških bitij. In dokler je ne bomo tako dojemali, se ne bo nič spremenilo. Moramo razumeti in prepoznati, da smo enaki. Vsi hočemo zaščito, varnost, partnerja, razumevanje. Vsi želimo biti ljubljeni. Mislim, da dokler CIO vlade ne bo zmožen komunicirati s pozicije ljubezni in razumevanja, ne bomo dosegli potenciala visoke družbe, ki bi ga lahko," je predstavil svoj vidik. Nobena vlada seveda ni večna, prišle bodo nove. Vendar se postavlja vprašanje, ali se bo njihov način komuniciranja obdržal? Ali so takšni odnosi boleči za družbo in če so, ali smo lahko optimistični, da se bodo spremenili? Williams je prepričan, da vedno obstaja prostor za pozitivne izboljšave, saj so del odločitev. Meni, da smo sicer lahko racionalni optimisti in se oziramo zgolj na podatke in dogajanje, vendar moramo tudi oproščati in znati razumeti. Preteklost nas namreč lahko ogromno nauči ali pa tudi zasužnji. Če se želimo osvoboditi, moramo preteklost pozabiti in stremeti k prijetnim trenutkom v sedanjosti iz zornega kota ljubezni.

Kako vzpostaviti ravnotežje med družbenimi mediji in notranjim mirom? FOTO: Shutterstock

Digitalno pa še zdaleč ni zgolj domena politike, ampak preplavlja vse nivoje naših življenj. Družbena omrežja so za mnoge postala zasebnost in komunikacijska realnost. Na eni strani digitalni svet lajša življenja, saj se lahko hitro dokopljemo do informacij, povežemo z drugimi ljudmi, komuniciramo in kljub pomanjkanju časa ohranjamo 'prijateljstva', na drugi pa nas 'sili' k porabi časa in usmerjanju pozornosti k določenim stvarem ali ljudem, česar si morda sploh ne želimo. A to ni kritika družbenih omrežij. Postavlja se vprašanje, kako vijugati med tema dvema poloma, da bi ohranili ali povečali svojo srečo in da se ne bi počutili ujete? Kako ohraniti ravnotežje med notranjim mirom, srečo in družbenimi omrežji? Williams meni, da se vse začne v nas samih. Do miru pridemo najprej v sebi: "Ni pomembno, ali imamo v mislih družbena omrežja ali lastne misli – ujetniki smo. Dokler ne pridemo do faze čuječnosti … čuječnost je nova modna beseda: bodi bolj čuječ! A kaj pravzaprav pomeni? Zakaj bi bili čuječi? Ali hočemo poln um? Resnica je, da potrebujemo zavest uma. Morali bi se zavedati miselnega uma, ki je kot ples, trik, igra." Williams se je naslonil na besede znanca, ki je odličen učitelj, in je dejal, da kupujemo najboljše postelje zgolj zato, da gremo lahko v kraje, kjer pravzaprav nič ne obstaja, niti mi sami. Vsi se namreč želimo osvoboditi okov tega ponorelega sveta. "V dobri postelji pademo v globok spanec, zato nam spanje tako dobro dene. Ampak, kako lahko pridemo v stanje zavesti? Enostavno, da se postavimo v trenutek tukaj in zdaj. Naša telesa so vedno v tem trenutku. Tudi veščine meditacije pomagajo, da se zavedamo sedanjega trenutka. Največja tragedija v življenju ni koliko trpimo, ampak koliko pogrešamo," je izpostavil Williams. Razmišlja namreč, da gre v naših življenjih preveč lepih stvari mimo nas in da za te lepe stvari ne potrebujemo tehnologije. Zdravje je po njegovem mnenju človeško čustvo in zanj bi morali biti hvaležni.

Motivacija ne pade kar z neba, je prepričana Selimova. FOTO: Shutterstock

Zakaj nam pogosto manjka motivacije? Kako ostati v dobri telesni in psihični formi? Od kod črpati motivacijo, ki nas lahko vodi do zdravega, dobrega počutja, nas naredi srečne? Selimova meni, da nam manjka motivacije zato, ker sploh ne obstaja: "Zame ni ničesar takega, kar bi lahko bilo motivacija. Motivacija ne prihaja na našo elektronsko pošto ali pade z neba v naše misli. To je tisto, na kar pravzaprav čakamo, kajne? Rečemo si: če bom motiviran, bom počel x, y, z … stvari. Ampak to ne deluje na tak način. Motivacija pravzaprav pomeni prvi, drugi, tretji korak. Potem ko naredimo tretji korak k določenemu cilju, se pridruži motivacija, in sicer zato, ker delamo nekaj, kar lahko imenujemo tok. Ali si rečemo: to zmoremo, kar nam bo pomagalo iti še dlje. Ne verjamem v motivacijo, ampak v postopne korake," je znova poudarila Selimova, ki je prepričana, da ni treba, da vidimo vse korake hkrati. Dobro je, da se najprej osredotočimo na prve tri, ki bodo kasneje pripeljali k naslednjim. Zdi se ji nesmiselno, da čakamo na veliko odrešitev – motivacijo – ki nam bo dala zagon, da nekaj storimo.