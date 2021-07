Kje si bodo oddahnili naši poslanci?

Ljudje politike nemalokrat uvrščajo v levo ali v desno politično smer, tokrat pa smo jih v luči parlamentarnih počitnic razdelili na tiste, ki se bodo odpravili na dopust v tujino, in tiste, ki bodo ostali doma. "Ne bom šel nikamor, mogoče en del prelepe Slovenije, to je Gorenjska, Primorska," pravi vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša. V domači Izoli ostaja njegov poslanski kolega Branko Simonovič . " Prihajam iz Izole in najlepše je doma, " je povedal. Robert Polnar (DeSUS) se odpravlja v hribe: " Pokljuka je moja standardna destinacija. Planinska oprema pa destinacija praviloma hotel, potem pa vsakodnevne enodnevne planinske ture. "

"Doma, malo reda napraviti na parceli, urediti, kar do sedaj nisem zmogel, predvsem pa se bomo odpočili," je o svojih načrtih povedal Jože Lenart iz LMŠ. Spet drugi pa bodo počitnice preživeli aktivno. Pa naj bo to v Sloveniji ali čez mejo. "Malo bom šel v hribe, malo na hrvaško obalo, kjer je malenkost manj gneče kot v Sloveniji, bom kolesaril, plaval, počival," pravi Andrej Rajh (SAB). Marko Bandelli (SAB) pa: "Imam hiško na Pagu in tja grem rade volje dopustovat z družino. Kolesarimo, tudi če ne izgleda, smo kar aktivni. Predvsem pohodništvo je lepa reč."

"Predvsem aktivno želimo preživeti dopust. Kolesarjenje, veslanje, tek, sprehodi in tako naprej. Vedno pa imamo na dopustu tudi šotor v prtljažniku in če nanese prilika, da kje podaljšaš, kaj spoznaš, tudi to še vedno koristimo," je še povedal Lenart.

Nekaj turističnih bonov pa je očitno ostalo tudi poslancem – kje pa jih bodo unovčili? Nekateri jih bodo porabili na turističnih kmetijah, spet drugi jih bodo izkoristili za odkrivanje novih delov Slovenije.

Slovenske planine, hrvaške plaže ali kar domači vrt so torej najpogostejše destinacije, kjer si bodo oddahnili in zbistrili glave naši poslanci pred znova pestrim političnim dogajanjem jeseni.