Humor v času koronavirusa: kje so meje duhovitega in smešnega?

V času koronakrize se na spletu najde marsikaj. Številne novice, teorije zarote. Pa tudi: "A ima kdo sobno kolo za prodat? Nujno ga potrebujem za v službo." Tudi šale nastajajo med korono, saj je bolje širiti šale kot virus. Z igralko in stand up komičarko Lucijo Ćirović smo se pogovarjali, kje so meje. Kaj je smešno? In ali imata Jelko Kacin in Milan Krek potencial, da postaneta humorista.