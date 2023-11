Kje so odvzete krave in kaj se bo z njimi zgodilo?

To sicer naj ne bi bili njihovi začasni domovi, temveč novi in trajni, oba kmeta sta namreč zainteresirana kupca. Kam pa bo šel denar od kupnine? Najprej se bodo poravnali stroški prevoza in veterinarske oskrbe, preostali del pa bo šel kmetu, ki so mu živali odvzeli.

Inšpektorica pred kamero sicer ni želela stopiti, a po naših informacijah se živali nahajajo na treh različnih lokacijah, ena od teh je znana. To je Društvo za zaščito konj, preostala živina pa naj bi bila na Štajerskem in v Mokronogu.

Sicer pa ima inšpektorica do jutri do konca dneva čas, da zaključi postopek in domnevnemu kršitelju izda odločbo. Ni pa izključen niti notranji nadzor, ki ga je že napovedal začasni minister Marjan Šarec.

Inšpektorica Danuša Štiglic je sicer včeraj pojasnila, da je bil odvzem upravičen, da je bilo ogroženo življenje živali. Kot je pojasnila, so bile v ogradi skupaj nezdružljive živali – stare krave z rogovi, biki, premlade telice za prepust, teleta ... "Prostor je bil v celoti poplavljen z meteorno vodo, blatom, fekalijami. Živali niso imele popolnoma nobenega suhega mesta za počitek. V hlevu je suhe prostore zasedala različna krama in odpadni motorji, živali so bile brez vode in hrane," je naštela za oddajo Svet.