Stiska družin iz Šentilja, ki so se zaradi ujme preselile v kontejnerje

Kakšno je trenutno stanje v Šentilju, kjer je narava že maja letos pokazala zobe? Kjer se je iz svojih lastnih domov zaradi zemeljskih plazov kar sedem družin moralo preseliti v kontejnerje? Kje zdaj živijo, kje bodo dočakali zimo? Nekaj plazov je sicer že saniranih, veliko jih na sanacijo še čaka. In kar je, kot opozarja tamkajšnji župan, za Šentiljčane najhuje, je to, da so bili izvzeti iz novega zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in plazov, ker so škodo utrpeli maja in ne avgusta. Župan dodaja, da to ni prav. Kaj pa odgovarja država?