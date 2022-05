Kje vse v Sloveniji je Franc Jožef pustil pečat?

Če govorimo o najbolj znanih vladarjih, ki so kdaj obvladovali slovensko ozemlje, verjetno najprej pomislite na Marijo Terezijo ali na Franca Jožefa. In ravno edino uniformo slednjega, ki jo lahko najdemo v Sloveniji, so v našem Narodnem muzeju pokazali javnosti. Čeprav je vladanje Franca Jožefa zaznamovala nezmožnost reformiranja države, dejstvo, da je cesarstvo izgubil dvakrat in tragično zasebno življenje, je bil tudi v Sloveniji izjemno priljubljen. Njegove slike so visele v šolah, na sodiščih in drugih javnih ustanovah. Kje vse je še v Sloveniji pustil svoj pečat?