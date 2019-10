Kjer je volja, tam je pot: Evropska unija in Velika Britanija dosegli dogovor o brexitu

Velika Britanija in Evropska unija sta skoraj tik pred zdajci našli skupno besedo. Jean-Claude Junker je dogovor o brexitu opisal kot pošten in uravnotežen ter voditeljem članic Evropske unije priporočil, da ga podprejo. Potrditi ga morata tudi evropski in britanski parlament. Navdušen je tudi britanski premier Boris Johnson in prepričan, da bo nov dogovor do konca tedna, vsaj kar zadeva Veliko Britanijo, pod streho. Pa bo res?