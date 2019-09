Klavrn juriš na Območje 51: prišlo le 150 ljudi

Dogodek "Juriš na Območje 51, vseh ne morejo zaustaviti", ki je pozval ljudi z vsega sveta, da se "srečajo in pridejo pogledat nezemljane", se je začel precej klavrno in z majhnim obiskom. Izmišljeni Facebookov dogodek, ki je napovedoval prihod več kot milijon ljudi, je bil pozneje izbrisan, saj so se številni domačini, pa tudi oblasti, bali, da bi se lahko zgodila katastrofa, če bi se tisoči odpravili v neprijazno puščavsko območje, kjer praktično ni signala in civilizacije.

Čeprav je bil dogodek umaknjen, so se nekateri navdušenci in tisti z dobro poslovno žilico odločili organizirati glasbeni festival v mestih Rachel in Hiko, ki stojita najbližje Območju 51.

Šerif Kerry Lee povedal, da se je na festivalu zbralo 1500 ljudi, približno 150 pa se jih je skozi puščavo napotilo proti območju vojaške baze. Vojska je sicer tiste, ki so napovedali prihod, že večkrat opozorila, da bi lahko uporabila silo, če bi ljudje poskušali prebiti blokado."Gre za javno ozemlje. Lahko gredo do vhoda, a ne smejo prestopiti meje," je povedal Lee.