Klemen leto dni po uničujočem požaru odprl novo pekarno in slaščičarno

Ognjeni zublji so mu vzeli vse, za kar je trdo garal. ''Ko sva spala, je zazvonil telefon. Mica je vstala in mi rekla, da v Vižmarjih gori,'' sta pred skoraj letom dni razlagala mladoporočenca Mica in Klemen Jančič.

Klemen je po enem letu odprl vrata svoje nove slaščičarne in pekarne. Slaščičarna, ki se imenuje Klemen, je iz 25 kvadratnih metrov zrasla na 118 ter ima poleg tega še kavarno, kjer se gosti lahko usedejo in preizkusijo dobrote. Kot pravi sam, mu brez pomoči in podpore vseh ljudi ne bi uspelo in je vsem neizmerno hvaležen. ''Najbolj me je presenetilo, da nam je na pomoč priskočilo veliko ljudi, ki so nas spodbujali in pomagali na različne načine, z donacijami, sponzorstvi in projekti,'' je dodal nadobudni slaščičar.