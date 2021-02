Klic narave na javnem prostoru

Verjetno ste se vsi razveselili oranžne barve, ki je poleg barve veselja in ustvarjalnosti pomenila odpravo določenih omejitev, tudi omejitve gibanja na občine. To pa je tudi pomenilo, da gremo lahko končno spet na smučanje in izlete. A idiličen sprehod v naravi se lahko kaj hitro konča, ko začutimo klic narave. In če je pred odhodom na smučanje potreben negativen test, je pred odhodom na daljši izlet treba iti na stranišče. A kako, če so vsa javna stranišča zaprta?

