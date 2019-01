Klical, da je na letalu bomba, ker ni želel videti staršev

EasyJetov Airbus A319 se je 18. januarja na poti med mestoma Lyon in Rennes moral vrniti v Lyon, potem ko je letališče dobilo anonimen klic, prijavo, da je na letalu bomba. Letališče je bilo zaprto za 40 minut in vseh 150 potnikov na letalu je policija, skupaj s prtljago, temeljito pregledala. Bombe niso našli, potnike pa so na drugem letalu, s sedemurno zamudo, odpeljali v Lyon.

Kot poroča lokalni medij Quest France, ji je klicatelja uspelo izslediti. Ta je policiji hitro povedal, "da ni želel, da se mu v Rennesu pridružijo starši, ki so že bili na krovu letala". Kot je sporočilo regionalno tožilstvo, se je študent zavedal svojih dejanj in nima duševnih motenj. S policijo v preteklosti ni imel opravka. 22. maja se bo moral zglasiti na sodišču, grozi mu do pet let zapora in 75.000 evrov kazni za širjenje lažnih novic in ogrožanje varnosti letala. Do takrat se študent ne sme približati letališču.

Lažne bombne prijave zaradi osebnih razlogov niso nenavadne. 7. decembra je Aeroflotovo letalo s 119 potniki zasilno pristalo na letališču v Moskvi. Klicatelja so hitro izsledili. Kakor je zapisano pri Aerotimu, motiv ni popolnoma jasen, kaže pa, da je poklical policijo, da bi dodatno ob živce spravljal ženo po nedavnem prepiru.