Klicni center za informiranje o covidu-19 se zapira: na klice odgovarjalo 182 študentov

23. aprila lani je natanko šest tednov po razglasitvi epidemije, ko je gospodarskega ministra Zdravka Počivalška zaradi domnevno spornih nabav zaščitne opreme doletela napoved interpelacije, Zavod za blagovne rezerve pa je dobil novega šefa, so svetovalci, med katerimi so bili večinoma študentje medicine, sprejeli prve klice državljanov. "Veliko ljudi ne ve, kdaj lahko gremo čez mejo, s kakšnimi dokazili lahko gremo čez mejo, predvsem zdaj na Hrvaško," razlagajo v klicnem centru.

V klicnem centru so v večini delali študentje, ki se niso izpostavljali z obrazi in imeni

V prvem valu so v treh mescih odgovorili na več kot 50 tisoč klicev. Sledil je štirimesečni premor, nato pa so v drugem valu v osmih mesecih opravili kar 173 tisoč pogovorov. Največ klicev so sprejeli 30. marca letos, ko so v 10 urah odgovorili na 1760 klicev.

Telefonsko številko klicnega centra je zavrtelo povprečno tisoč klicateljev dnevno. Na telefonske klice so odgovarjali većinoma študenti, ki se niso izpostavljali z obrazi in imeni. Bistvo namreč ni bilo, kdo daje informacijo, pač pa da je ta takojšnja in strokovna.

"Nekoč sem klical eno gospo in želel z njo izpolniti vprašalnik, ona pa je na drugi strani težko dihala. Sploh ni mogla odgovarjati," pripoveduje eden od strokovnjakov v covid klicnem centru. "Potem je rekla, da bo poklicala pomoč, a po tem pogovoru nisem bil prepričan, če je bila tega sploh zmožna. Ker sem imel njene podatke, sem 112 poklical kar sam, v primeru, da gospa ne bi mogla sama stopiti v kontakt z njimi," še dodaja.

Čeprav takšnih primerov ni bilo veliko, so vedeli, kako se odzvati in kako ljudem pomagati. Ter kje poiskati odgovore - pogosto jim je pomagal tudi vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter. "Včasih je zadovoljstvo že v tem, da se imajo s kom človeško in odkrito pogovoriti," razlaga Šter.

"Večkrat so bili to ostareli, osamljeni ljudje, ko je njihov mož ali žena odšla v bolnišnico, oni pa so ostali sami doma in so bili v izgubljenem položaju. Zanje smo si vzeli 10 do 15 minut jih malo bodrili," še razlagajo v klicnem centru.

Na klice bodo od jutri dalje odgovarjala ministrstva

Vprašanja bodo od jutri naprej prevzemala ministrstva. "Vsa ministrstva so sporočila kontaktne številke in zagotavljajo, da bodo tista vprašanja še naprej odgovorjena," zagotavlja Šter.

"Odgovornost se prenaša na resorna ministrstva, tako da vse, kar je vezano na posamezni resor, državljani oz. prebivalci Slovenije dobijo na resornem ministerstvu oziroma na institucijah, ki pokrivajo ta področja," pojasnjuje minister za zdravje Janez Poklukar.