Klinko Kavalir: brezplačen prevoz na območju UKC Ljubljana

Na območju ljubljanskega UKC-ja in Onkološkega inštituta, kjer je pot od ene klinike do druge, pa vmes morda še do lekarne, za marsikoga predolga in pretežka, v tem obdobju pa tudi prevroča, je na pomoč priskočilo podjetje Ljubljanski potniški promet. Poleg že vpeljanega sistema avtobusov bo na tem delu Ljubljane po novem na voljo tudi brezplačen prevoz na klic s Klinkom Kavalirjem. Ta je namenjen predvsem starejšim ter gibalno in senzorno oviranim osebam, ki v ta del mesta prihajajo na zdravstveno obravnavo.

