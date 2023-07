Kljub 44 stopinjam Celzija temperature po Evropi še niso dosegle vrha

Rdeča opozorila, izredne razmere in peklenska vročina v Evropi. Rim in Cordoba sta se ogrela do nevzdržnih 44 stopinj Celzija, nič bolje ni v Grčiji in na Balkanu, tudi v Dalmaciji se je ogrelo do 39 stopinj. Hrvaška je zaradi hude vročine razglasila rdeči alarm, na Cipru in v Grčiji oblasti preventivno zapirajo turistične znamenitosti, obiskovalce pa opozarjajo, naj ne podcenjujejo temperatur, ki so lahko smrtno nevarne. Po napovedih pa živo srebro sploh še ni doseglo najvišjih vrednosti, padli naj bi vročinski rekordi.