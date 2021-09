Kljub dodatnemu financiranju ortodontskih ambulant se čakalne dobe niso skrajšale

Čakalne dobe so že leta pereč problem slovenskega zdravstva. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v preteklih letih zagotovil financiranje dodatnih petih ortodontskih ambulant in dodatnega 2,3 milijona evrov, pa vendar se število obravnav otrok ni povečalo, čakalne dobe pa se niso skrajšale. Medtem ko je minister Poklukar napovedal boj z dolgimi čakalnimi vrstami in predstavil prve aktivnosti v zvezi z nacionalnim razpisom za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, se je ekipa Dejstev lotila iskanja odgovorov na vprašanja, kako sploh priti do ortodonta – čakati v nedogled ali iti samoplačniško?