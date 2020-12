Kljub drugačnemu božiču sporočila ostajajo enaka

Plemenitosti človeku ne dajeta položaj in premoženje, ampak čut za sočloveka ter čuteče srce. To je v polnočnici poudaril ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Polnočnico so si verniki lahko ogledali v televizijskem prenosu, pa tudi sicer si je večina vernikov božična bogoslužja ogledala po televiziji in spletu. Čeprav je božič letos drugačen in brez polnočnice ni čisto pravi, sporočila ostajajo enaka.

icon-expand