Kljub epidemiji na Hrvaškem številni turisti. Med njimi tudi Slovenci

Madžarska je s 4140 novimi okužbami v enem dnevu znova razglasila izredno stanje, okužbe pa se ne umirjajo niti na Hrvaškem, kjer so ob 7803 testiranjih potrdili 1467 novih okužb. V bolnišnicah se zdravi 1513 bolnikov s covidom-19, pomoč respiratorja jih potrebuje 167. Hrvaška vlada je tako za 14 dni podaljšala veljavne ukrepe za zajezitev epidemije. A kljub letnemu času in epidemiološkim razmeram se pri naših sosedih mudi veliko turistov. Med njimi so tudi številni Slovenci.