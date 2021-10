Kljub epidemiološki situaciji obiska na kariernem sejmu ne manjka

Če opravljaš službo, ki jo imaš rad, ne boš delal niti en dan v svojem življenju. Ali to drži, presodite sami. Če pa svoje sanjske službe še niste našli, je trenutno za to morda najboljši čas. V Sloveniji je namreč po ponovnem zagonu gospodarstva rekordno število prostih delovnih mest. Na trgu dela so zaželeni številni poklici, predvsem iz naravoslovnih strok in informatike, poleg teh pa se vedno pogosteje išče tudi gasilce, kamnoseke in natakarje.