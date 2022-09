Kljub evakuaciji ob orkanu nekateri prebivalci zaplavali v morju

Kako ravnate, ko vremenoslovci napovedo močan veter in poplave malodane bibličnih razsežnosti? Verjetno se, če je to le mogoče, umaknete nekam na varno. Čez lužo, kjer so ti vremenski pojavi še ekstremnejši kot pri nas, pa se nekateri nalašč izpostavijo in se s svojim telesom borijo proti naravi. Ko se je nevarni orkan četrte kategorije Ian približeval jugozahodni obali Floride, se je skupina mladih moških odločila za kopanje v razburkanem morju. Televizijski novinarji in meteorologi pa med seboj kar tekmujejo, kdo bo dlje časa vzdržal na močnem vetru.