Kljub kratkotrajni osvežitvi kmetom ne kaže ravno najbolje

Medtem ko kraški gozdarji in lastniki zemljišč čistijo pogorišče, se kmetje po vsej Sloveniji še naprej borijo proti izjemni suši, gledajo v nebo, v upanju na padavine, in s strahom pričakujejo jesen, ko bodo preštevali uboren pridelek. Nič ne kaže, da bo kmalu bolje. Po kratkotrajni osvežitvi smo tik pred začetkom novega vročinskega vala, ki pa bo k sreči, kot kaže za zdaj, kratek. A ne le umiritev temperatur, kmetje nujno potrebujejo dež, in to ne v obliki nalivov, ki praktično v trenutku odtečejo. Večjih padavin pa ni na vidiku. Kmetijsko gozdarska zbornica je te dni na terenu popisala škodo, ki jo je predložila kmetijskemu ministrstvu, in upa, da bo to kaj najhitreje pomagalo kmetom.