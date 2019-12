Kljub načrtovani premestitvi migranti ne nameravajo zapustiti centra v Bihaću

ŠALA DNEVA Arhiv

Pride bogataš na izpit na fakulteto in profesor ga vpraša: ''Kje so odvrgli prvo atomsko bombo?''

Bogataš odgovora ni vedel, zato je izvlekel iz žepa denarnico in profesorju plačal, da je dobil pozitivno oceno. Naslednje jutro pride na izpit nek reven študent in profesor ga vpraša: ''Kam so odvrgli prvo atomsko bombo?'' Študent: ''Na Hirošimo in Nagasaki.'' Profesor: ''Katerega leta?'' Študent: ''Leta 1945.'' Profesor: ''Koliko ljudi je umrlo?'' Študent: ''Tri milijone.'' Profesor: ''Imena, kolega, povejte mi imena!!!''