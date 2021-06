Kljub neznosni vročini turizem na sredozemsko obali cveti

Vročinski val na jugu Evrope in Balkanu ne popušča. A visoka vročina očitno ne moti Evropejcev, ki so po dolgih mesecih različnih ukrepov in omejitev odpotovali na počitnice na sredozemsko obalo. Naši zahodni sosedi Italijani so končno lažje zadihali. Vse regije so obarvane belo in ker maske na prostem niso več obvezne nikjer, upajo, da bo odslej tudi več tudi tujih turistov. Na hrvaški jadranski obali trenutno letuje 410 tisoč tujih gostov. Se je pa virus začel spet širi na območju Zadra, zato je Nemčija mesto in okolico že uvrstila na seznam tveganih območij.

