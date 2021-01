Kljub obvezni predložitvi negativnega testa nepopisna gneča smučarjev na Golteh

Ob prehodu v novo leto so se dobrih novic razveselili številni slovenski smučarji in upravljavci smučišč. Vlada je omogočila, da lahko z novim letom spet zaženejo žičniške naprave. Na Golteh se je prvi dan novega leta trlo ljudi. Smuka je dovoljena smučarjem z negativnim testom na koronavirus in otrokom v spremstvu staršev. Katera smučišča so se še odprla in katera se še bodo? Kako sploh poteka testiranje na smučišču?