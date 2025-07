'Kako imajo lahko ljudje, ki odločajo o usodi nekoga, takšen odnos?'

"Nikoli si nisem mislila, da se bom morala za osebne pravice sina toliko boriti, ko pa imamo na drugi strani zakonodajo, ki naj bi življenje olajševala," nam je v solzah pripovedovala Tanja Krejič. Njen sin Marko ima diagnosticiran avtizem, motnjo pozornosti in hiperaktivnost, motnjo v duševnem razvoju, govorno motnjo in epilepsijo, ki je odporna na zdravila. Celo njegovo življenje je zanj skrbela, zato je prejemala tudi nadomestilo za izpad dohodka, Marko namreč potrebuje, kot so ocenili zdravniki na UKC, 24-urno spremstvo. Marko je januarja dopolnil 18 let in od takrat mu pripada osebna asistenca. A kaj, ko je kljub mnenju zdravnikov dobil le 50 ur asistence na teden, od tega pa se 30 ur nameni šoli, ki jo obiskuje. Ob vsem tem pa najbolj boli prav odnos, pravi mama, ki ga je bila deležna s strani komisije, ki ocenjuje samostojnost uporabnikov.