Kljub zaprtju nenujnih dejavnosti frizerka delala v domu starejših

Že mesec dni velja za vso državo, da je prepovedano izvajanje nenujnih dejavnosti. Tako tudi frizerji nimajo dela. A to ne velja za dom starejših v Celju. Tam so namreč starostniki kljub vsem prepovedim po državi lahko šli k frizerki, ki je delala v domu. Po tem, ko so zaznali prve okužbe s koronavirusom v domu, je zbolela tudi frizerka. Kako je to mogoče, da je bila frizerska dejavnost v domu dovoljena in kje so ukrepi, o katerih tako veliko govorimo?

Dom ob Savinjih, kjer se je pretekli teden poškodovala stanovalka, ki so jo potem prepeljali v celjsko bolnišnico, tam pa so jo po protokolu najprej testirali za covid-19 in ugotovili, da je pozitivna. Do danes se je tam okužilo že 21 stanovalcev in 17 zaposlenih. Med njimi je tudi frizerka, ki je v času, ko so frizerski saloni sicer zaprti, delala. Ker gre za nenujno dejavnost, danes vprašanje državni sekretarki na ministrstvu za delo - ali obstajajo tu morda kakšne izjeme? "Po navadi so v domovih za starejše zunanji izvajalci in ravno tako, kot se frizerska dejavnost ne sme izvajati izven domov, se ne sme izvajati v domovih,"odgovarja sekretarka Mateja Ribič. icon-expand Frizerstvo je ena od nenujnih dejavnosti, ki se je v tem času ne sme izvajati. FOTO: Shutterstock A v celjskem primeru ne gre za zunanjo sodelavko, pač pa njihovo zaposleno, na to pa ministrstvo pravi, da "v kolikor gre za v zavodu zaposleno osebo, ki v skladu z vsemi zaščitnimi ukrepi izvaja osebno higieno stanovalcev, pod kar sodi tudi striženje in britje, izključno za stanovalce doma, je to storitev, ki se po merilih za razvrščanje stanovalcev v oskrbi redno izvaja". Direktorica doma Bojana Mazil Šolinc nam po telefonu pove, da je šlo v tem času samo za striženja, med tem ko so negovalke na oddelkih prevzela britja. "Frizerka je ves čas delala z ljudmi. Vem, da je tudi zdaj doma bolna zaradi covid okužbe,"pa pravi ena od zaposlenih v Domu ob Savinji, ki se ne želi izpostavljati. "Vozili so ji ljudi z oddelka, kjer je bil sum na covid, potem pa se je izkazalo, da so covid pozitivni," še dodaja zaposlena. Na to pa direktorica odgovarja, da ve le za en tak primer, ko je stanovalka brez vednosti zaposlenih sama vkorakala v salon. icon-expand