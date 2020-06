Na igrišče se vračajo košarkarji najmočnejše košarkarske lige na svetu. Mnogi zvezdniki lige NBA so sicer izrazili hude pomisleke o nadaljevanju sezone, ne samo zaradi koronavirusa, ampak tudi zaradi protestov zaradi rasizma. Liga NBA, ki je bila prekinjena sredi marca, se bo znova začela v Orlandu in ne Las Vegasu, kot so ugibali na začetku.