Kljub prepovedi v burkinijih na kopanje v javni bazen

Njihov poseben izraz protesta je po pričakovanjih naletel na neodobravajoč odziv zaposlenih na bazenu. Potem ko so oblekle posebne plavalne obleke, ki zakrivajo večji del telesa, razen obraza, roka in nog, so do njih takoj pristopili reševalci in jih spomnili na to, da nošnja burkinija na javnih bazenih ni dovoljena.

Navkljub slišanemu so ženske vstopile v bazen in se približno uro kopale z ostalimi obiskovalci, zaradi česar so z njihove strani požele tudi izraze odobravanja, številni so jim ob tem tudi zaploskali.