Kljub številnim varnostnim tveganjem Trump uporablja osebni mobilni telefon

Ameriški predsednik Donald Trump kljub številnim opozorilom osebja in varnostnih služb uporablja osebni mobilni telefon za opravljanje klicev. Prav tako komunicira z ljudmi, ki ga ne kličejo z varovanih linij. Številnim se to zdi ekstremno tvegano, saj je tako lahko tarča tujih varnostnih služb.

V preiskavi, ki so jo uvedli kongresni demokrati za odstavitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, so se pojavile tudi skrbi glede njegovega komuniciranja. Priče so namreč razkrile, da nekaj pomembnejših uradnikov vztrajno ne upošteva navodil osebja, ki služijo zaščiti občutljivih telefonskih pogovorov, ki bi jih lahko prestregle tuje obveščevalne službe – med njimi naj bi bil tudi Trump, poroča CNN.

Transkript Trumpovega pogovora z ukrajinskim predsednikom. FOTO: AP

Mnogo nekdanjih uradnikov je za CNNpovedalo, da je zelo verjetno, da so mnoge obveščevalne službe, vključno z rusko, prestregle klic ameriškega ambasadorja za Evropsko unijo, Gordona Sondlanda, ko je ta kontaktiral Trumpa iz ukrajinske restavracije. Po protokolu bi moral ameriški veleposlanik, ki želi govoriti s predsednikom, uporabiti varno linijo, in tako telefonirati z ambasade. ’Navadni’ telefonski klici so seveda veliko bolj ranljivi. Sondlandov spodrsljaj je bil še večji, saj je telefoniral kar v javnosti, in to v državi, ki jo že nadzorujejo nasprotnice ZDA, med drugim Rusija. Preko nezavarovanih lini je telefoniral tudi Trumpov odvetnik Rudy Giuliani. "Vse komunikacijske naprave pomembnejših vladnih uradnikov so pod nadzorom tujih vlad. To ni nič novega," razlaga Bryan Cunningham, izvršni direktor raziskovalnega inštituta za informacijsko varnost na Univerzi California-Irvine. "Kar je novo, je lahkota, s katero dandanes prestrezamo klice. Treba se je zavedati, da je komunikacija res varna le, če obe strani uporabljata varno linijo oziroma napravo," je poudaril.

Trump ni najbolj vesten pri upoštevanju navodil glede varne komunikacije ... FOTO: AP