Netanjahu načrtuje popolno okupacijo Gaze

Gaza, 05. 08. 2025 19.31 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Elena Šterpin Zupančič
1

Kljub vse večjemu mednarodnemu pritisku na Izrael, naj konča vojno v Gazi in dovoli bistveno večje količine nujne pomoči sestradanemu prebivalstvu, ima izraelsko vodstvo, kot kaže, povsem nasprotne načrte. Premier Netanjahu se je po poročanju izraelskih medijev odločil, da bo vojska okupirala celotno območje Gaze. In to kljub obupanim opozorilom svojcev izraelskih talcev, da bi to tudi zanje pomenilo gotovo smrt. V smrt se medtem podajajo množice Palestincev, ko se borijo za izjemno skromne količine hrane, ki jih izraelske oblasti spustijo v državo.

gaspergrozni
05. 08. 2025 21.30
+1
SOSED TI UGRABI SINA POL TI PA SE POGOJe DAJE DA TI GA VRNE AL ZIVGA AL MRTVEGA
