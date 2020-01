Kljub zakonodaji podjetja ne odgovorijo na prošnje za delo

"Službo iščem že leto in pol, poslal sem več kot 40 prošenj, a najbolj me razočara, da podjetja sploh ne odgovorijo. Pa četudi bi rekli, da me ne potrebujejo," pripoveduje 38-letni vdovec in oče samohranilec. A podjetja, ki iščejo zaposlene, so po zakonodaji vsem kandidatom, ki jih ne vzamejo v službo, to dolžna tudi sporočiti. Pa se kljub temu najde kar nekaj delodajalcev, ki tega ne počnejo.