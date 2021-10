Vojaško posredovanje ob kemijski nevarnosti: 'Ključno vlogo pri reševanju imata organizacija in nadzor'

Maske, ukrepi za zaščito zdravja in nevarne snovi v zraku. Ne, ne govorimo o našem povprečnem dnevu v lokalni veleblagovnici, ampak o vojaški simulaciji reševanja ljudi ob izpostavitvi kemijski nevarnosti. Slovenska vojska je tokrat združila moči s poljskimi kolegi, ki so poskrbeli za opremo za dekontaminacijo ob stiku z nevarnimi kemikalijami. Kako so se odrezali naši vojaki ob simulaciji reševanja?