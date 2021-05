Klopi že prebujeni: pred odhodom v naravo poskrbite za ustrezno zaščito

Zaradi trenutnih razmer in covida-19 pogosto pozabimo na ostale nevarnosti in bolezni. Klopi se že skrivajo, predvsem v gozdni podrasti, grmovju, vlažnih mešanih gozdovih, v travi in celo na vrtu. Živali, ki se po videzu in velikosti zdijo precej nenevarne, nam v resnici lahko z okužbami, ki jih prenašajo na človeka, popolnoma spremenijo življenje. Zato zdravniki svetujejo, da se ustrezno zaščitimo, preden se odpravimo v naravo.

icon-expand