Kljub trditvam Bratuškove služnost za dostop do mariborskega letališča ni urejena

To je zapisano tudi v drugem aneksu pogodbe, podpisnik pa je nekdanji minister za infrastrukturo Peter Gašperšič . Pogodba tako začne veljati, ko država sklene najemno pogodbo z osebo, ki ni služnostni zavezanec. Aerodrom Maribor pa je prav to, služnostni zavezanec.

"Nadomestilo se do slej ni izplačevalo, ker nobena od strank pogodbe ni imela v mislih, da bi bila pogodba veljavna," je dejala ter v pogodbi pokazala, da je to zato, ker je bila le ta sklenjena izključno za primer, če bi letališko infrastrukturo najel nekdo tretji. Ker pa je najemnik ostal Aerodrom Maribor, sam sebi služnosti za svoja zemljišča ne more dati.

Na ministrstvu bi se tako morali zavedati, da pogodba ne stoji."Mi nismo mafijska država, mi smo pravna država in se je treba zakonov držati. To velja zame in velja za kitajskega najemnika," je zatrjevala Bratuškova ter da mora biti v Sloveniji zagotovljen dostop do vsakega objekta, tudi do privatnih. Dostop že, ne pa tudi neomejeno in brezplačno koriščenje zasebnih parcel, vključno z zasebnim parkiriščem.

Odvetnica Bevc je razložila, da je državi uspelo v zemljiško knjigo vpisati služnost, čeprav pogodba ni veljavna, saj se v postopku vpisa v zemljiško knjigo preverjajo zgolj neki formalni pogoji. "Sama veljavnost služnostne pogodbe pa je predmet drugih sodnih postopkov," je povedala odvetnica.