Kmalu bo znana sodba nekdanjim katalonskim voditeljem

Sojenje se je začelo sredi februarja, končalo pa sredi junija. Sodili so jim zaradi njihove vloge pri pripravi prepovedanega referenduma o katalonski neodvisnosti 1. oktobra 2017, na katerem je večina glasovala za neodvisnost, in sprejetju deklaracije o neodvisnosti v katalonskem parlamentu konec oktobra 2017.

Špansko tožilstvo najvišjo kazen, 25 let zapora, zahteva za nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa, ki je obtožen upora in zlorabe javnih sredstev. Obtožnica enakih kaznivih dejanj bremeni še pet drugih nekdanjih članov katalonske vlade, za katere tožilstvo zahteva po 16 let zapora.

Upora so obtoženi tudi nekdanja predsednica katalonskega parlamenta Carme Forcadell in nekdanja voditelja ključnih civilnodružbenih gibanj za neodvisnost Jordi Sanchezin Jordi Cuixart.Zanje tožilstvo zahteva po 17 let zapora.

Sodili so še trem drugim nekdanjim članom katalonske vlade, ki pa jim tožilstvo očita zlorabo javnih sredstev in nepokorščino. Zanje zahteva po sedem let zapora in 30.000 evrov globe.

Kot tožnik je nastopilo tudi državno odvetništvo, ki ga imenuje vlada. To namesto upora predlaga blažje obtožbe vstajništva in zaporne kazni med sedem in 12 let.