Kmalu dovoljene poroke do 100 ljudi: le za cepljene, prebolele ali testirane

Z zmanjšanjem števila okužb in prehodom v rumeno fazo naj bi bile kmalu dovoljene poroke do 100 ljudi. Vendar pod posebnimi pogoji. Vsi prisotni na poroki bodo morali imeti potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali negativen hitri test. V združenju poročnih ponudnikov so za tovrstna sproščanja vlado prosili že pred mesecem, a do danes točnih navodil še niso prejeli. A se da tudi drugače, tako kot je to pokazal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, s poslovnim najemom. Torej, poroka sicer je ljubezenski in romantični dogodek, a ga kot takega lahko izpeljete le, če ga prijavite kot poslovno srečanje.

