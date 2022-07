Kmalu prihaja nov vročinski val

Ne samo gost promet z zastoji, že prihodnji teden bo naravo in nas znova obremenjevala vročina. V prihajajočem vikendu se bomo še nekoliko ohladili, pričakujemo lahko tudi močne lokalne padavine, potem pa bomo spet iskali senco. Prihaja namreč nov vročinski val. Teh letos ni bilo tako veliko, so bili pa zelo dolgotrajni. Najdaljšega so zabeležili v Volčah pri Tolminu in je trajal kar 18 dni. In vročinski valovi bodo, po ocenah strokovnjakov, vse pogostejši in daljši. Svetovna meteorološka organizacija pravi, da bi lahko čez 80 let vročinski val vztrajal kar 50 dni zapored. Pa ste kdaj pomislili, da nam, čeprav se tega prav v toplih dneh izogibamo, gibanje pomaga premagovati vročino?