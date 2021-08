Kmalu z ziplinom do lendavskega Vinariuma

Do lendavskega Vinariuma, najvišjega razglednega stolpa v Sloveniji, s katerega razgled seže v tri sosednje države, se bomo morda že konec letošnjega novembra lahko pripeljali tudi z jeklenico oziroma ziplinom. In to takšnim, kot ga v Sloveniji še ni. Pa ne bo najdaljši, niti najhitrejši. Kakšna bo torej njegova edinstvenost? Pa tudi, kako rešiti težave, s katerimi se zdaj ob množičnih obiskih stolpa srečujejo domačini? Pot do vrha namreč vodi po ozki cesti mimo številnih domačij in zidanic. A tudi to bo kmalu preteklost, obljubljajo.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:21 audio-control-play-line Iz 24UR: Adrenalinsko doživetje pri Lendavi 02:35 audio-control-play-line Iz SVETA: Zipline do Vinariuma icon-chevron-left icon-chevron-right