Kmetija Pustotnik: družina z dolgoletno sirarsko tradicijo

Kaj se zgodi, ko se tradicija sreča z vprašanjem: kaj pa, če bi šli še korak dlje? No, na kmetiji Pustotnik se takrat rodi nekaj, kar diši po domačem s pridihom sodobnosti. Domači jogurti brez laktoze in kremni deserti. Za njimi pa stoji družina z dolgoletno sirarsko tradicijo. Kako si porazdelijo vloge na kmetiji, kaj je recept za močne družinske odnose in zadovoljne krave?