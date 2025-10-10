Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Kmetija Pustotnik: družina z dolgoletno sirarsko tradicijo

Ljubljana, 10. 10. 2025 19.04 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Nuša Dekleva
Komentarji
0

Kaj se zgodi, ko se tradicija sreča z vprašanjem: kaj pa, če bi šli še korak dlje? No, na kmetiji Pustotnik se takrat rodi nekaj, kar diši po domačem s pridihom sodobnosti. Domači jogurti brez laktoze in kremni deserti. Za njimi pa stoji družina z dolgoletno sirarsko tradicijo. Kako si porazdelijo vloge na kmetiji, kaj je recept za močne družinske odnose in zadovoljne krave?

štartaj slovenija kmetija pustotnik jogurti deserti
Naslednji članek

Primc prinesel zbrane podpise za referendum, koalicija zavrača očitke

SORODNI ČLANKI

Maj Schöffmann: fant, ki je iz hobija ustvaril novo kategorijo pijač

Ne zamudite začetka nove sezone Štartaj, Slovenija! na POP TV

Štartaj, Slovenija! odpira vrata novim podjetniškim zvezdam

Štartaj, Slovenija: na podeželju! vstopa v jubilejno, 10. sezono

Štartaj Slovenija praznuje 10. jubilej

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286