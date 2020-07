Kmetijsko ministrstvo popustilo čebelarjem: Slovenija ohranja dvojno zaščito čebel

Poleg evropske bo tako še naprej veljala tudi slovenska odredba o prepovedi uporabe pesticidov, ki so se pred leti uporabljali v kmetijstvu, a obenem povzročili velike pomore čebel. Po prepričanju kmetijskega ministrstva gre sicer za nepotrebno podvajanje predpisov. A prav Slovenija je to prepoved tudi na evropski ravni sploh dosegla. Slovenija je čebelarska velesila in pobudnica svetovnega dneva čebel, so opozarjali čebelarji, predvsem pa so se bali, kaj bi se zgodilo v Bruslju, če bi Slovenija odpravila to prepoved.