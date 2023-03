Če boste jutri sredi dneva na cesti in ob njej videvali več traktorjev, to ne bo zaradi kmečkih opravil, temveč zaradi kmečkega upora. Slovenski kmetje imajo namreč dovolj tega, da okoljevarstveniki dirigirajo, kako naj obdelujejo svojo zemljo. Tisoč let smo kmetovali na teh zemljiščih in varovali naravo, sedaj pa imamo samo omejitve, pravijo. Protest bo potekal ob enih popoldne v več kot 20 krajih po državi,