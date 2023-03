Omejitve kmetovanja na območjih Nature 2000

Celotna površina, vključena v omrežje Natura 2000, obsega približno 18 odstotkov celotne kopenske površine EU. V Sloveniji obsega 37 odstotkov ozemlja, od tega v 70 odstotkih pokriva gozdne površine, v 20 pa kmetijske. Kmetje pa zahtevajo, da se območja Nature 2000 prestavijo tja, kjer možnosti za kmetovanje ni, torej na skalnata, hribovita območja. Ministrstvo za okolje in naravne vire pa pojasnjuje, da se območja vzpostavljajo, kjer so živali in rastline, ki jih je na seznam zaščitenih vrst uvrstila Evropska unija. Na območju Nature 2000 ni prepovedi kmetovanja, gnojenja in lova, ampak veljajo pravila, ki so na Planinskem polju in Ljubljanskem barju še strožja. Tomaž Modic, ki na Ljubljanskem barju kmetuje že več kot 50 let, pravi, da mu ta zemlja nosi kruh, njegovi predniki pa so jo obdelovali vse od leta 1772.