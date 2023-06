Kmetje proti uredbi o Naturi 2000: 'Upamo, da bo politika imela posluh za nas'

Zadružna zveza Slovenije je naročila pravno mnenje glede ustavnosti in zakonitosti Uredbe o programu upravljanja z Naturo 2000, s katero bi vlada na območju Ljubljanskega barja predpisala obvezno izvajanje prilagojene kmetijske prakse. Gre za režim, ki spreminja tradicionalno kmetovanje na 690 hektarjih travniških in njivskih površin, tako da kmetje ne bi smeli kositi pred prvim avgustom, določen odstotek njiv pa bi morali spremeniti v travnike. Pravno mnenje, ki ga je pripravil ustavni pravnik Rajko Pirnat, pravi, da uredba ni v skladu z Ustavo. Na Igu so se danes zbrali kmetje z Ljubljanskega barja.