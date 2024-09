Kmetom letos ponekod polovico manj grozdja kot lani, računajo na kakovost

Spomladanska pozeba in sušno poletje sta jo letos močno zagodla vinarjem. Pridelka bo ponekod tudi do 50 odstotkov manj kot prejšnja leta, trgatve, ki bi se zdaj morale komaj začeti, pa se zaradi visokih temperatur in manjše količine že končujejo. Je pa na drugi strani kakovost grozdja boljša, kar vinarjem vliva upanje, da bo končni izdelek, kljub neugodnim razmeram, toliko boljši. Kako pa potekajo trgatve na ekološki kmetiji v Goriških brdih in kaj je skriti čar ekološkega kmetijstva?