Maja Monrue svoje ugotovitve o sreči zapisala v knjigo

Obstaja hrana, ki spodbuja hormon sreče? To so recimo banane, temna čokolada in pa špinača. A kaj je v resnici tisto, kar naredi ljudi srečne? Za nekoga je to ljubezen, za nekoga so potovanja, prijatelji ali pa le lep sončen dan. Maja Monrue je mlada pisateljica, bila je tudi podjetnica, študentka in žena, ki se ji v življenju morda ni vse izšlo tako, kot si je sprva želela, a je sebe spet našla, zdaj pa pravi, da je raziskovalka sreče, zato je o sreči napisala knjigo.