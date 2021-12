Knjigo o Harryju Potterju prodali za skoraj pol milijona evrov

"Harry Potter in kamen modrosti" je v trdi vezavi izšel leta 1997, natisnili pa so ga v le 500 izvodih. Od tega so jih 300 poslali v britanske šole, 200 pa prodali v britanskih knjigarnah. Lastnik enega od izvodov tega zdaj nima več, saj ga je zamenjal za malo manj kot pol milijona evrov. Za toliko so namreč knjigo prodali na dražbi v Teksasu. To ni samo rekordna cena za knjigo o Harryju Potterju, ampak tudi za komercialno leposlovje dvajsetega stoletja. Rekorda pa potrjujeta, da je britanska avtorica J. K. Rowling ena od najuspešnejših pisateljic v zgodovini.