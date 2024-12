Knjižna smrečica že sedmo leto zapored krasi mestno knjižnico v Kranju

Poznamo naravne in plastične novoletne smrečice. Pa tudi iz knjig. Knjižna smrečica se že sedmo leto nahaja v mestni knjižnici v Kranju. Avtorici sta Dita in Lara, knjižničarki, ki sta prvotno idejo našli na spletu. Skozi leta so se načini postavitve in pa knjige, ki jo sestavljajo, precej spreminjali. Tudi vrh smreke je nekoč krasila zvezda, zdaj pa knjižnična maskota po imenu Modri pes, ki je pravzaprav zelen, vendar je, kot se za knjižničnega psa spodobi, moder od vseh knjig, ki jih je prebral.