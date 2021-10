Knovs opravil nadzor na Generalni policijski upravi

Je na protestih 5. oktobra, ko je bila prestolnica zavita v oblak solzivca, Policija pa je šla nad protestnike tudi z vodnim topom, vrh politike res dajal navodila, kako naj Policija ukrepa proti protestnikom? To je na Generalni policijski upravi preverjal Knovs pod vodstvom Matjaža Nemca. Kot trdi, se je izkazalo, da so bili med protesti v samih operativnih štabih policije državna sekretarja Franc Kangler in Žan Mahnič, direktor Policije Anton Olaj in notranji minister Aleš Hojs. So res prišli le pohvalit delo policistov ali so tudi ukazovali, kako naj se ukrepa?