Ko dobiš takšno diagnozo, nobena volja ne pomaga, da bi noge spet delovale

Tudi tisti, ki ne hodi, lahko v življenju daleč pride. Pa se pri tem sploh ni treba nenehno premikati, napredovati. Prav tako pomembno se je tudi ustaviti, dati telesu možnost in priložnost, da okreva, glavi, da se sestavi. In potem lahko človek doseže, kar želi. Ko je bil Igor Plohl star 29 let, se mu je nekega pozno junijskega dne zlomil klin na lestvi. S približno treh metrov je padel v globino, si eno vretence zlomil in drugega zdrobil, okruški tega vretenca so hrbtenjačo močno razcefrali in zmečkali. In od pasu navzdol je ohromel. Čisto lahko bi se smilil sam sebi, objokoval usodo, a želja po samostojnosti je bila prevelika. Ko je negiben ležal v bolnišnici, povsem odvisen od drugih, je sanjal svoje stanovanje, sanjal, da bi si sam služil kruh, da bi se lahko znova ukvarjal s športom in potoval. In vse to zdaj ima.